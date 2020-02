Vlada o energetskem in podnebnem načrtu

Ljubelj, 27. februarja - Vlada, ki opravlja tekoče posle, bo danes obravnavala osnutek Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), s katerim bo začrtala smer razvoja energetike v Sloveniji do leta 2030 pa tudi ukrepe za blaženje podnebnih sprememb. Vlada bi morala dokument v Bruselj poslati že do konca decembra, skrajni rok je podaljšan do konca februarja.