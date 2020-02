Marija Šarapova končala kariero

New York, 26. februarja - Ruska teniška zvezdnica Marija Šarapova je pri 32 letih končala kariero, danes piše časnik New York Times. Šarapova, ki je postala ena najbolj prepoznavnih in najbogatejših športnic 21. stoletja, je v karieri osvojila pet turnirjev za veliki slam, a je imela v zadnjih letih težave s poškodbami pri poskusu vrnitve na teniško sceno.