Na grških otokih splošna stavka proti gradnji novih migrantskih centrov

Atene, 26. februarja - Na več grških otokih v Egejskem morju danes poteka splošna stavka proti gradnji novih migrantskih centrov. Na otokih Lezbos, Hios in Samos so zaprti uradi regionalnih in lokalnih oblasti ter večina trgovin. Grški premier Kiriakos Micotakis pa je pozval migrante, naj ne prihajajo v Grčijo, ker jih bodo vrnili Turčiji.