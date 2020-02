Ameriška vojska v Somaliji ubila enega od vodij Al Šababa

Mogadiš/Washington, 26. februarja - Ameriška vojska je po lastnih navedbah v letalskem napadu v Somaliji ubila enega od vodij teroristične skupine Al Šabab, ki je načrtoval teroristični napad na letalsko oporišče Manda Bay v Keniji januarja, v katerem so umrli trije Američani. Poleg njega so ubili tudi njegovo soprogo, ki je bila tudi članica Al Šababa, so sporočili v torek.