Na Dunaju bodo predstavili doslej neznano Beethovnovo skladbo

Dunaj, 27. februarja - V sklopu obeleževanja 250-letnice rojstva Ludwiga van Beethovna so v mestni knjižnici na Dunaju pripravili razstavo Beethoven in njegovi založniki. Na ogled bo od petka do 30. oktobra, na nocojšnjem odprtju pa bodo krstno izvedli tudi fragment doslej neznane Beethovnove klavirske skladbe, ki so ga januarja odkrili v rokopisni zbirni mapi.