V novomeški bolnišnici pripravljeni na morebitne okužbe z novim koronavirusom

Novo mesto, 26. februarja - V Splošni bolnišnici Novo mesto, ki še nima takšnega primera, so pripravljeni na morebitne okužbe z novim koronavirusom. Od pristojnih so dobili potrebna navodila in pripravili interni protokol ravnanja ob okužbi. Sodelujejo tudi z vsemi deležniki v regiji oz. s primarnimi zdravstvenimi ustanovami, z občinami in drugimi ter jih obveščajo o stanju.