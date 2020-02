Končana nadgradnja železniških odsekov Rimske Toplice-Laško in Laško-Celje

Laško, 29. februarja - Direkcija RS za infrastrukturo je končala nadgradnjo železniških odsekov Rimske Toplice-Laško in Laško-Celje v okviru projekta nadgradnje proge Zidani Most-Celje. Vrednost opravljenih del je dosegla 53,6 milijona evrov, poleg obnove železniške infrastrukture pa so uredili tudi križanje v Marija Gradcu pri Laškem in sanirali sedem mostov.