Kozjanski park v naravo vrnil štiri ozdravljene lesne sove

Podsreda, 29. februarja - Kozjanski park je ta teden v naravo vrnil štiri ozdravljene lesne sove. Pred izpustitvijo so najprej pripravili predavanje o lesni ter drugih vrstah sov, zbrane pa so poučili, kaj narediti ob najdi mlade ali poškodovane sove. Spoznati je bilo mogoče tudi ljudi, ki pomagajo sovam in ujedam na Kozjanskem in v Posavju.