Novomeška bolnišnica po interventnem sanacijskem vložku tretje leto zapored s poslovnim presežkom

Novo mesto, 26. februarja - V Splošni bolnišnici Novo mesto, ki je od leta 2016 v sanaciji, so imeli lani skoraj 70 milijonov evrov prihodka in tega v primerjavi s predlani okrepili za dobrih osem odstotkov. Preteklo leto so hkrati končali z 1,25 milijona evrov čistega dobička in s tem trikrat presegli primerljivi predlanski izid. Dobaviteljem plačujejo tekoče in brez zamud.