Državna opera v Hamburgu ostaja pri načrtovanem gostovanju Placida Dominga

Hamburg, 26. februarja - Državna opera v Hamburgu po opravičilu Placida Dominga, ki ga je izrekel ženskam, ki so ga obtožile spolnega nadlegovanja, ostaja pri načrtovanem festivalu italijanske opere, na katerem ima predvidene nastope. Kot so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedali v operi, spremljajo dogajanje okrog Dominga in ga jemljejo zelo resno.