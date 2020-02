Manchester City po pravico na športno razsodišče v Lozani

Lozana, 26. februarja - Vodilni možje angleškega nogometnega kluba Manchester City so uresničili napovedi in vložili tožbo na mednarodno športno razsodišče Cas v Lozani. Angleški prvaki izpodbijajo po njihovem nepravično kazen Evropske nogometne zveze Uefe, da so zaradi kršenja pravil o finančnem fair playu ostali brez evropskih tekem v naslednjih dveh sezonah.