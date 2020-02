Zdravniška zbornica za organizacijo vstopnih točk za koronavirus na območnih enotah NIJZ

Ljubljana, 26. februarja - V Zdravniški zbornici Slovenije so kritični do načrta za vzpostavitev 55 vstopnih točk na primarni ravni za primer epidemije novega koronavirusa. Taka rešitev bi po njihovo vodila v nenadzorovano širjenje bolezni med pacienti in zdravstvenimi delavci. Predlagajo, da se vstopne točke organizirajo na območnih enotah NIJZ.