V primorskih podjetjih zaradi koronavirusa že težave pri dobavi blaga

Nova Gorica, 26. februarja - Podjetja na Severnoprimorskem se že soočajo s težavami, ki jih povzroča širjenje koronavirusa. Tako že prihaja do zamud pri dobavah blaga, celo do odpovedi dobav, običajni dobavni roki se podaljšujejo, obenem pa načrtujejo nabave večjih zalog materiala kot običajno, so sporočili s Severnoprimorske gospodarske zbornice.