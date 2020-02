Alpske smučarke bodo v La Thuilu tekmovale kljub koronavirusu

Torino, 26. februarja - Mednarodna smučarska zveza (Fis) je danes sporočila, da bosta tekmi svetovnega pokala alpskih smučark v La Thuilu to soboto in nedeljo potekali v skladu s prvotnim načrtom. Bodo pa na obeh tekmah za zajezitev širjenja nevarne okužbe s koronavirusom omejili obisk. V La Thuilu bosta na sporedu tekmi v superveleslalomu in alpski kombinaciji.