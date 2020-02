Telemach z dodatnimi madžarskimi programi razburil tri prekmurske občine

Lendava, 26. februarja - Operater Telemach bo v občinah Lendava, Odranci, Velika Polana in Črenšovci v programsko shemo vključil pet madžarskih programov. Kot so pojasnili, so to storili na željo madžarske skupnosti na območju. V slednjih treh občinah dodatnim televizijskim programom ne nasprotujejo, so pa razburjeni ob takšni utemeljitvi, saj Madžarov tam ni.