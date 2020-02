Širca pred premiero filma Požig: Danes se razrašča zelo nevarna izguba spomina

pogovarjala se je Maja Čehovin Korsika

Ljubljana, 28. februarja - V Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani bodo danes premierno prikazali dokumentarni film Požig avtorice in scenaristke Majde Širca, ki je nastal ob 100-letnici požiga Narodnega doma v Trstu. Kot je za STA povedala avtorica, film sega veliko dlje od tega dogodka in spregovori o razmahu fašizma vse do določitve aktualne meje med Slovenijo in Italijo.