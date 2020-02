Verjetnost smrti zaradi koronavirusa najvišja za starejše in kronične bolnike

Ljubljana, 26. februarja - Najbolj ogrožena skupina v primeru okužbe s koronavirusom so starejši od 80 let. Verjetnost smrti v tej starostni skupini je 14,8-odstotna. Smrtnost je zanemarljiva med okuženimi, mlajšimi od 50 let, med otroki do 10 let umrlih ni. Bolj ogroženi so bolniki s kroničnimi boleznimi, najbolj tisti s srčno-žilnimi boleznimi.