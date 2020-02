Prepoved obiskov v jeseniški bolnišnici

Pacienti, ki so naročeni na pregled in imajo povišano temperaturo, kašelj in oteženo dihanje ali so bili v zadnjih 10 dneh v Italiji ali v krajih zunaj Evrope, kjer je potrjena epidemija koronavirusa, naj ne hodijo v bolnišnico. Pokličejo naj na telefonsko številko 051 668 651 in prejeli bodo nov datum za pregled, so še sporočili iz jeseniške bolnišnice.