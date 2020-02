Proizvajalec žganih pijač Diageo zaradi virusa pričakuje upad prodaje

London, 26. februarja - Največji proizvajalec žganih pijač na svetu Diageo pričakuje, da bo izbruh novega koronavirusa občutno vplival na njegovo poslovanje. Čisti prihodki od prodaje naj bi bili v tekočem poslovnem letu zaradi virusa manjši za 225 do 325 milijonov funtov (269 do 388 milijonov evrov). To bi pomenilo pet odstotkov manj kot leta 2019.