Ljubljana, 26. februarja - Policisti so v torek na avtocesti pri Lukovici ustavili vozilo, v katerem je hrvaški voznik prevažal štiri državljane Kitajske, ki so nezakonito prestopili mejo. Hrvaškemu državljanu so odvzeli prostost, postopki in aktivnosti policistov v povezavi s tujci pa še potekajo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.