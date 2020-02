V Mariboru razstava o Dravi in njenih elektrarnah

Maribor, 27. februarja - Zaradi izjemnega pomena reke Drave in hidroelektrarn na njej so se v Muzeju narodne osvoboditve Maribor odločili pripraviti razstavo na to temo. Interaktivna razstava, ki jo bodo odprli drevi, prikazuje načrtovanje, gradnjo in razvoj hidroelektrarn, njihov pomen ter spremembe, ki so jih prinesle Mariboru in Sloveniji.