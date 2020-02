Nazadovanje cen nafte se je umirilo

Singapur, 26. februarja - Po strmem padcu v zadnjih nekaj dneh so se cene nafte v današnjem azijskem trgovanju umirile. Od prejšnjega četrtka so se zaradi bojazni, da bo širjenje novega koronavirusa ohromilo globalno gospodarstvo in zmanjšalo povpraševaje po energentih, znižale za po več kot osem odstotkov.