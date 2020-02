Kaja Juvan v Acapulcu za skalp kariere izločila Venus Williams

Acapulco, 26. februarja - Mlada slovenska teniška igralka Kaja Juvan je zablestela na uvodu turnirja WTA v Acapulcu in iz nadaljevanja izločila peto nosilko Američanko Venus Williams. Slovenska kvalifikantka je prišla do največje zmage kariere in s 4:6, 7:6 (4) in 6:2 premagala nekdanjo številko 1 ženskega tenisa, ki na odprtem prvenstvu Mehike nastopa s posebnim povabilom.