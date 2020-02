Milwaukee za 50. zmago v sezoni premagal prvake

Toronto, 26. februarja - Košarkarji Milwaukee Bucks so v severnoameriški ligi NBA gostovali v Kanadi in za 50. zmago to sezono, s katero ostajajo najboljša ekipa lige, s 108:97 premagali branilce naslova Toronto Raptors. Denver Nuggets so doma s 115:98 premagali Detroit Pistons, Slovenca Vlatka Čančarja, ki je nazadnje igral 5. februarja, pa spet ni bilo niti v ekipi.