Pahor naj bi se sestal z Janšo in ga po pričakovanjih predlagal za mandatarja

Ljubljana, 26. februarja - Predsednik republike Borut Pahor se bo v skladu z napovedmi danes predvidoma sestal s prvakom SDS Janezom Janšo. Glede na to, da so sveti strank SDS, SMC, NSi in DeSUS v torek zvečer potrdili vstop v Janševo vlado, je pričakovati, da ga bo Pahor tudi predlagal za mandatarja.