Ljubljana, 25. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o stranki SDS, ki je sporočila, da se je s strankami SMC, NSi in DeSUS vsebinsko uskladila o oblikovanju nove vlade. Poročale so tudi, da v Sloveniji za enkrat še ni bilo potrjenega primera okužbe z novim koronavirusom.