Slovenija še brez potrjenega primera novega koronavirusa, prebivalstvo kljub temu vznemirjeno

Ljubljana/Koper/Ajdovščina, 25. februarja - V Sloveniji po opravljenih 49 testih še niso potrdili nobene okužbe z novim koronavirusom. Občine in zdravništvo so se na vlado obranili s predlogi ukrepov, nekatere izobraževalne ustanove so že sprejele prve korake za preprečevanje širjenja virusa. Širjenje virusa v soseščini je preplašilo mnoge Slovence, ki začeli delati zaloge živil.