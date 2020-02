Slovenija na pragu 14. slovenske vlade, tretje Janševe

Ljubljana, 25. februarja - Dobro leto in pol po predčasnih volitvah kaže, da bo SDS Janeza Janše uspelo to, kar ji ni uspelo po volitvah, na katerih je 3. junija 2018 slavila kot relativna zmagovalka. Organi strank SDS, SMC, NSi in DeSUS so namreč podprli oblikovanje koalicije za že 14. slovensko vlado in tretjo, ki jo bo vodil Janša.