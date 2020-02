Večer o dobičkarstvu na račun virusov (26. 2.)

Maribor, 25. februarja - Darja Kocbek v komentarju Čas za nov posel piše o tistih institucijah, ki so v času ptičje in prašičje gripe pripomogle k podžiganju panike in množičnim nakupom cepiv in zdravil. Kot meni, pa od teh nihče ni zahteval odgovornosti, pa tudi ne, da bi morali vrniti denar, ki so ga neupravičeno potegnili iz žepov davkoplačevalcev.