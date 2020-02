Harveyju Weinsteinu bo sodnik izrekel kazen 11. marca

New York, 25. februarja - Nekdanjega hollywoodskega producenta Harveyja Weinsteina so po obsodbi zaradi spolnega napada in posilstva tretje stopnje odpeljali v zapor, kjer bo počakal na 11. marec, ko mu bo newyorški sodnik izrekel kazen. Grozi mu do 29 let zapora. Ženske, ki so ga obtožile zlorab, so obsodbo pozdravile. Pozdravil jo je tudi predsednik ZDA Donald Trump.