V Sloveniji še ni potrjene okužbe s koronavirusom

Ljubljana/Maribor, 25. februarja - V zadnjih dneh so se v javnosti večkrat pojavile informacije o primerih okužbe z novim koronavirusom tudi v Sloveniji, a pristojni to zanikajo. Tako je državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Simona Repar Bornšek na današnji seji odbora DZ za zdravstvo pojasnila, da so doslej opravili 49 testov na koronavirus, vsi pa so bili negativni.