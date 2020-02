Prvi primeri novega koronavirusa na Hrvaškem in v Avstriji

pripravil Jure Kos

Rim, 25. februarja - Novi koronavirus se vse bolj približuje Sloveniji. Prve primere so danes potrdili na Hrvaškem in v Avstriji, v Italiji pa se število okuženih povečuje. V Rimu so se sestali ministri za zdravje Italije in sosednjih držav, ki so se dogovorili, da zaradi virusa ne bodo zaprli meja svojih držav.