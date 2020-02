SBI TOP izgubil več kot dva odstotka

Ljubljana, 25. februarja - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je na Ljubljanski borzi danes izgubil 2,30 odstotka in se oblikoval pri 921,03 točke. Največji padec so ob sicer skromnem prometu zabeležile delnice Luke Koper, več kot devetodstoten. Skupaj je promet na borzi dosegel 2,9 milijona evrov, največ povpraševanja pa je bilo po delnicah Krke in Petrola.