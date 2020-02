Vreme: Padavine se bodo ponoči razširile nad večji del države

Ljubljana, 25. februarja - Zvečer se bo pooblačilo. Do jutra se bodo padavine razširile na večji del Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo na severu od 1 do 5, drugod od 6 do 11 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.