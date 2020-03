Tedenski pregled - svet od 28. 2. do 5. 3.

Ljubljana, 6. marca - Novi koronavirus se hitro širi po svetu, najbolj sta zdaj prizadeti Južna Koreja in Italija. Vse hujše so gospodarske posledice. Ker je Turčija prenehala zadrževati migrante na svojem ozemlju, EU grozi nov migrantski val. Po supertorku v ZDA v igri za kandidata za demokratsko predsedniško nominacijo ostajata Joe Biden in Bernie Sanders.