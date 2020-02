Zavod za gozdove v času sečnje pod Golovcem poziva k previdnosti

Ljubljana, 25. februarja - Zavod za gozdove Slovenije je v gozdu pod Golovcem pri Štepanjskem naselju, med Hruševsko cesto in Ulico miru, za posek označil drevje, ki predstavlja potencialno nevarnost. Sečnja bo potekala od petka do ponedeljka, so sporočili z ljubljanske območne enote zavoda. V tem času pozivajo k izogibanju omenjenemu območju oz. previdnosti.