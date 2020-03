Avstrijska Koroška bo sto let plebiscita zaznamovala s potovanjem skozi čas in prostor

piše Maja Lazar Jančič

Ljubljana/Celovec, 2. marca - Letos mineva sto let od koroškega plebiscita. Dežela avstrijska Koroška se je odločila, da bo obletnico obeležila s projektom CarintihiJA 2020 - Dežela na potovanju skozi čas in prostor, ki v ospredje postavlja prebivalce in deželo avstrijsko Koroško, ter poleg preteklosti prinaša pogled tudi na sedanjost in prihodnost.