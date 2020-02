V EU do človekovih pravic in okolja ustrezno skrbna le tretjina podjetij

Bruselj, 29. februarja - V EU v okviru dobavne verige s primernim zavedanjem o človekovih pravicah in vplivih na okolje deluje le eno od treh podjetij, je razvidno iz pred dnevi objavljene študije Evropske komisije. To pomeni, da podjetja dobaviteljev večinoma ne preverjajo v zadostni meri in denimo ne vedo, ali izkoriščajo delo otrok ali izlivajo odpadke v reke.