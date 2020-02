V Sloveniji še ni potrjene okužbe s koronavirusom

Ljubljana/Maribor, 25. februarja - V zadnjih dneh so se v javnosti večkrat pojavile informacije o primerih okužbe z novim koronavirusom tudi pri nas, a pristojni to zanikajo. Vlada je na Twitterju zapisala, da v Sloveniji danes do 13. ure še ni potrjene okužbe z novim koronavirusom. Isto so za STA zatrdili tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in v obeh kliničnih centrih.