Horvat: Vse je še odprto, o koalicijski pogodbi in vstopu v vlado bo odločil svet stranke

Ljubljana, 25. februarja - Vodja poslancev NSi Jožef Horvat je po pogovoru s predsednikom republike Borutom Pahorjem potrdil, da so prvaki SDS, SMC, NSi in DeSUS v ponedeljek zvečer parafirali osnutek koalicijske pogodbe. Danes jo bo preučil izvršilni odbor NSi, svet stranke pa bo odločil o vstopu v vlado. Do te odločitve je po Horvatovih navedbah še vse odprto.