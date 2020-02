Bruselj odredil delo od doma vsem, ki so bili na območju okužb z novim koronavirusom

Bruselj, 25. februarja - Evropski parlament je za zaposlene, ki so bili v zadnjih 14 dneh na območjih, kjer so potrdili okužbe z novim koronavirusom, odredil delo od doma. To velja tudi za območje severne Italije. Evropska komisija je medtem enak ukrep v ponedeljek naznanila za tiste, ki so bili na Kitajskem, v Hongkongu ali Macau, danes pa še za več mest v Italiji.