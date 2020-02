Umrl je nekdanji egiptovski predsednik Hosni Mubarak

Kairo, 25. februarja - V Egiptu je danes umrl nekdanji egiptovski predsednik Hosni Mubarak, ki je bil na oblasti 30 let, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila njegova družina. Star je bil 91 let. Iz urada egiptovskega predsednika Abdela Fataha al Sisija so izrazili sožalje njegovi družini, izrazi sožalja pa prihajajo tudi iz tujine.