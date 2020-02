V plesnem teatru slovenska premiera nove predstave Milana Tomašika

Ljubljana, 27. februarja - V Plesnem teatru Ljubljana bo danes slovenska premiera nove predstave slovaškega koreografa Milana Tomašika, ki že nekaj let živi in ustvarja v Sloveniji. Plesno-gledališko predstavo Pokrm (Jedača) je pripravil v sodelovanju s slovaškim režiserjem Jakubom Mudrakom. V njej nastopajo češki in slovaški ustvarjalci z rezidentstvom v Pragi.