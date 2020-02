Severnoprimorski župani želijo od pristojnih obveščanje o ukrepih glede koronavirusa

Ajdovščina, 25. februarja - Župani severnoprimorske regije so na današnji seji sveta regije v Ajdovščini med drugim govorili tudi o širjenju novega koronavirusa in sprejeli sklep, da pozovejo pristojne ustanove in ministrstvo za zdravje, naj jih redno obveščajo o trenutnem stanju in sprejetih ukrepih za preprečevanje širjenja okužb.