Posebno sodišče za vojne zločine na območju Kosova s prvimi obtožnicami

Haag, 25. februarja - Posebno sodišče za vojne zločine na območju Kosova je pet let po ustanovitvi sestavilo prve obtožnice. Število obtožnic in kdo so obtoženi, ni znano. Glavni tožilec sodišča Jack Smith je predsednico sodišča Ekaterino Trendafilovo pozval, naj določi sodnika za postopek, s katerim bodo preverili obtožnice.