Ljubljanska univerza uvedla prve previdnostne ukrepe zaradi novega koronavirusa

Ljubljana, 25. februarja - Na Univerzi v Ljubljani so sprejeli prve ukrepe za omejitev širjenja novega koronavirusa, da ne bi prišlo do zapletov pri izvajanju izobraževalnih aktivnosti. Med drugim vse študente in sodelavce, ki so se zadnjih 10 dni mudili v italijanskih krajih, ki so trenutno v karanteni zaradi koronavirusa, pozivajo, naj prihodnja dva tedna ostanejo doma.