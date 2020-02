Pripor za vlomilca v hiše v Posavju in Zasavju

Ljubljana, 25. februarja - Posavski policisti so po intenzivni preiskavi vloma v hišo na območju Krškega, od koder je izginilo za okoli 2500 evrov premoženja, izsledili nepridiprava, ki ima očitno na vesti več vlomov v hiše na območju Posavja in Zasavja. Kot so sporočili s PU Novo mesto, je moški, ki je bil že 16-krat obsojen zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, v priporu.