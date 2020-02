ZBS: Januarja nadaljnji upad števila novo odobrenih posojil

Ljubljana, 25. februarja - Upad števila novo odobrenih posojil se je po podatkih 13 bank v Sloveniji, ki so jih posredovale Združenju bank Slovenije (ZBS), januarja nadaljeval. "Na področju potrošniških posojilih je prišlo že do neto odplačil oz. nominalnega znižanja stanja, ki se je decembra še povečalo," so danes sporočili iz ZBS.