V Občini Krško pridobivanje služnosti za gradnjo kolesarske steze do Kostanjevice na Krki

Krško/Kostanjevica na Krki, 25. februarja - Občini Krško in Kostanjevica na Krki, ki se nameravata do leta 2023 povezati tudi s kolesarsko stezo, zanjo že pripravljata projektno dokumentacijo. Ker bo gradnja omenjene povezave terjala posege tudi na zasebnih zemljiščih, so v Občini Krško te dni začeli s pridobivanjem služnosti, celotna naložba pa naj bi stala nekaj več kot 5,5 milijona evrov.