Trajković: Mislim, da mi bo londonska izkušnja v Tokiu zelo pomagala

pogovarjal se je Aleksander Gasser

Ljubljana, 25. februarja - Taekwondoist Ivan Konrad Trajković bo Slovenijo predstavljal na olimpijskem turnirju v Tokiu v odprti kategoriji. Po Londonu 2012 bo to njegov drugi olimpijski nastop in prav izkušnja izpred osmih let je po njegovem mnenju tista, ki bi mu lahko pomagala, da uresniči svoje sanje in osvoji olimpijsko kolajno.